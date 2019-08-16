2019-08-16T18:47:47+03:00
Минск
КП Беларусь

В Минске в метро на «Фрунзенской» закроют до конца месяца один из выходов

Запланирован ремонт
Надежда БУТОВИЧ
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Входы на станциях минской подземки обновятся.Входы на станциях минской подземки обновятся.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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В ближайшие две недели минчане и гости столицы могут столкнуться с некоторыми неудобствами при пользовании станцией метро «Фрунзенская». Дело в том, что до конца августа один из выходов на данной станции будет закрыт для пассажиров, сообщает пресс-служба Минского метрополитена в официальном аккаунте в Твиттере.

– Выход под номером 4-1 запланировано полностью закрыть для доступа с целью планового ремонта. Здесь будет проводится реконструкции пригласительной площадки. Ремонт будет проводиться и завершится в срок с 19 по 31 августа, – уточнили в пресс-службе.

Запланировано отремонтировать площадку на выходе к магазину. Фото: Минский метрополитен.

Запланировано отремонтировать площадку на выходе к магазину. Фото: Минский метрополитен.

Таким образом, выход к магазину «Евроопт» на данной станции временно будет недоступен. В Минском метрополитене принесли извинения за временные неудобства.

Напомним, в Минске до конца лета, 24 августа, проводится ремонт и еще на одной из станции минской подземки – один из выходов станции метро «Восток».

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