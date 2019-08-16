В Копыле мужчина преследовал преступника с ножом и по телефону говорил милиции, где он сейчас

Только под угрозой применения табельного оружия преступник подчинился и отбросил нож в сторону. Фото: УВД Миноблисполкома.

Злоумышленник порезал одного человека и пытался напасть на гаишника

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На днях в Копыле горожанин помог правоохранителям задержать нарушителя, информируют в пресс-службе УВД Минского облисполкома.

ЧП произошло рядом с магазином «Пралеска» в райцентре. Неизвестный мужчина на улице ударил ножом одного из двух товарищей. Друг потерпевшего сразу же позвонил в милицию и рассказал о происшествии. Дежурный милиционер попросил горожанина потихоньку, соблюдая осторожность проследить за злоумышленником.

– Гражданин последовал за убегающим преступником, сообщая его маршрут. А сам старший-инспектор РОВД в это время корректировал путь милицейских нарядов, направленных на задержание, – уточнили в УВД.

Первым к злоумышленнику подоспели сотрудники ОГАИ РОВД. Гаишники потребовали преступника бросить нож в сторону и лечь на землю, но мужчина развернулся и пошел с ножом на инспектора.

– Лейтенант милиции достал табельное оружие и предупредил нарушителя, что пистолет будет применен. Предупреждение пришлось повторить трижды, после чего мужчина все-таки отбросил нож и лег на землю, – рассказали в пресс-службе.

Изначально возник конфликт между компанией молодых людей и пьяным мужчиной. Парни попросили нетрезвого гражданина не встревать в разговор, тот ушел, но вернулся с ножом и ударил им в плечо первого стоявшего ближе к нему молодого человека. Пострадавшего с проникающим ранением госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело, преступнику грозит до 10 лет лишения свободы.