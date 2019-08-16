В Гродно при раскопках «башни Витовта» нашли старинные ядра

Возможно, этими ядрами обстреливался замок во время братской войны между Витовтом и Ягайло

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При раскопках старого замка в областном городе археологи продолжают находить исторические артефакты, сообщает ресурс hrodna.life.

Так в пятницу, 16 августа, была обнаружена очередная ценная находка.

– На раскопках рядом с местом, где находилось укрепление, называемое башней Витовта, были обнаружены в земле каменные ядра, – сообщили ресурсу.

Предположительно, эти снаряды могли использоваться при осаде Гродненского замка в конце четырнадцатого века.

Снаряды лежали на территории замка с конца 14 века. Фото: hrodna.life.

– Скорее всего, данные ядра на территории замчища оказались в итоге борьбы двух братьев Витовта и Ягайлы, – считают археологи.

К слову, похожие каменные снаряды-артефакты на территории Старого замка при раскопках находились и раньше, как советскими, так и белорусскими археологами. Сейчас их «собратья» хранятся рядом с пушками у входа в музей Старого замка. «Свежие» находки пока расположились рядом со стройплощадкой.