2019-08-16T20:43:48+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске мошенник присвоил больше $100 тысяч у женщин, продавцов авто

Владелиц он находил в интернете, а на встречу приезжал на арендованных дорогих машинах [видео]
Надежда БУТОВИЧ
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В милицию уже обратились более 10 жертв автомошенника. Фото: МВД.В милицию уже обратились более 10 жертв автомошенника. Фото: МВД.
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Правоохранителями столицы был задержан крупный мошенник, обманувший граждан на десятки тысяч долларов, сообщают в пресс-службе МВД.

– Жертвами злоумышленника становились продавцы машин, которых он находил на различных площадках в интернете. Прежде всего, ему были интересны автоледи. Чтобы произвести впечатления на владелиц авто, он приезжал на встречи на арендуемых дорогих иномарках, – рассказали в пресс-службе.

Во время беседs он серьезно заявлял, что хочет купить у дамы машину и обещал массу «бонусов». От хорошей предпродажной подготовки до обещания продать машину намного дороже средней цены на рынке.

– А дальше схема была одинаковой: жертва снимала авто с учета и отдавала мошеннику. Мужчина быстренько продавал машину и исчезал. Деньги он забирал себе, – пояснили в пресс-службе.

Еще преступник проворачивал и другой сценарий перед доверчивыми женщинами. Состоятельным дамам он предлагал долю якобы в своем бизнесе по оптовой торговле автозапчастями. «Инвесторам» обещалась 20-процентная прибыль и скорый возврат долга с процентами.

– Под таким предлогом в конце 2018 года мошенник взял под проценты у одной минчанки свыше 33 тысяч долларов. Обещал вернуть через пару месяцев, но словно испарился. А у другой автоледи, продав ее «Мазду», попросил 15 тысяч долларов на развитие бизнеса и тоже, получив деньги, исчез, – уточнили правоохарнители.

На данный момент установлено свыше 10 пострадавших от действий обаятельного автомошенника дам. Ущерб превысил 100 тысяч долларов. Возбуждены уголовные дела. Ранее у минчанина уже была судимость.

В милиции считают, что пострадавших может быть значительно больше. Если вы стали жертвой мошенника, позвоните по номеру 102.

Минчанин задержан за серию автомошенничеств.

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