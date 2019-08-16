Под Минском на СТО на слесаря рухнула машина
Несчастный случай произошел в пятницу, 16 августа, на одной из СТО недалеко от белорусской столицы, сообщают в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
ЧП произошло в гаражном кооперативе в Колядичах в Минском районе. Молодой работник станции техобслуживания, во время диагностики неисправностей иномарки, получил серьезные травмы прямо на рабочем месте.
– Как стало известно, 20-летний молодой человек, работающий автослесарем меньше полугода проводил ремонтные работы, он обслуживал легковой «Мерседес». В какой-то момент машина упала прямо на слесаря, – пояснили в пресс-службе.
Пострадавшего парня с тяжелыми травмами на скорой доставили в медучреждение для оказания помощи и госпитализации. По факту несчастного случая на производстве проводится проверка. Для установление всех обстоятельств произошедшего ЧП назначен ряд экспертиз, опрашиваются очевидцы, изъята документация.
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