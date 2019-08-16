2019-08-16T21:50:58+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Витебске байкер с пассажиром без шлема врезался в микроавтобус

Оба в тяжелом состоянии в больнице
Надежда БУТОВИЧ
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Байк столкнулся с микроавтобусом. Фото: ГАИ Витебск.Байк столкнулся с микроавтобусом. Фото: ГАИ Витебск.
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Серьезная авария произошла в областном центре в пятницу, 16 августа, проинформировали в пресс-службе ГАИ Витебска в официальном сообществе во ВКонтакте.

ДТП произошло примерно в 11.00 часов на перекрестке между улицами Лазо и Фрунзе.

– В городе столкнулись мотоцикл «Кавасаки» и микроавтобус «Форд Транзит». За рулем буса был 54-летний витебчанин. Байком управлял 27-летний мужчина. Также на мотоцикле в качестве пассажира без мотошлема ехал 22-летний молодой человек, – пояснили в пресс-службе.

Водитель и пассажир мотоцикла в тяжелом состоянии в больнице. Фото: ГАИ Витебск.

Водитель и пассажир мотоцикла в тяжелом состоянии в больнице. Фото: ГАИ Витебск.

Авария случилась в тот момент, когда водитель микроавтобуса, поворачивая налево, допустил столкновение с мотоциклом. Уточняется, что водители двигались на разрешающий сигнал светофора.

– В результате аварии сильно травмированы байке и его пассажир. Они с тяжелыми повреждениями были госпитализированы в клиническую облбольницу Витебска, – добавили в ГАИ.

По факту ДТП проводится проверка.

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