Глеб дебютировал в матче за «Ислочь» в чемпионате Беларуси. Фото: ФК "Ислочь"

Изменить размер текста: A A

В Гродно «Неман» сыграл с «Ислочью», в состав которой недавно вошел известный белорусский полузащитник Александр Глеб. На поле футболист вышел на 84-й минуте матча.

Отметим, что последний раз Глеб играл в чемпионате Беларуси 26 апреля в составе БАТЭ.

На 66 минуте мяч в ворота «Немана» забил Биток Стивен Годфри, на 87 минуте Валерий Жуковский с пенальти смог сравнять счет. Встреча завершилась с ничейным результатом - 1:1, передает belta.by.