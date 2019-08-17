2019-08-17T09:52:13+03:00
Спорт
КП Беларусь

Глеб дебютировал в матче за «Ислочь» в чемпионате Беларуси

Результат игры - 1:1
Ольга ИВАШЕНКО
Поделиться:
Глеб дебютировал в матче за «Ислочь» в чемпионате Беларуси. Фото: ФК "Ислочь"Глеб дебютировал в матче за «Ислочь» в чемпионате Беларуси. Фото: ФК "Ислочь"
Изменить размер текста:

В Гродно «Неман» сыграл с «Ислочью», в состав которой недавно вошел известный белорусский полузащитник Александр Глеб. На поле футболист вышел на 84-й минуте матча.

Отметим, что последний раз Глеб играл в чемпионате Беларуси 26 апреля в составе БАТЭ.

На 66 минуте мяч в ворота «Немана» забил Биток Стивен Годфри, на 87 минуте Валерий Жуковский с пенальти смог сравнять счет. Встреча завершилась с ничейным результатом - 1:1, передает belta.by.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Гомеле маршрутка въехала в троллейбус
В Копыльском районе легковушка врезалась в машину МЧС. Погибла женщина
В Бресте 18-летний парень топором разгромил гипермаркет
В Витебске байкер с пассажиром без шлема врезался в микроавтобус
Под Минском на СТО на слесаря рухнула машина
В Минске мошенник присвоил больше $100 тысяч у женщин, продавцов авто
В Гродно при раскопках «башни Витовта» нашли старинные ядра
В Копыле мужчина преследовал преступника с ножом и по телефону говорил милиции, где он сейчас
В Минске в метро на «Фрунзенской» закроют до конца месяца один из выходов
Под Мозырем украинская фура на повороте потеряла цистерну сжиженного газа
В Беларуси с начала амнистии освободили от наказания 262 осужденных
В Шищицах милиционер застрелил бешеную лису
Фото: в Гродно задержали продавца очков без трусов
После наезда «Лянчи» женщина скончалась на пешеходном переходе
В Солигорском районе второй месяц ищут мужчину с 6-летней дочерью
Лукашенко: «Не надо загонять комбайн в болото»
МВД задержало бывшего сотрудника за аферы с использованием милицейской формы
В Минске девушка за рулем Toyota сбила на переходе двух пешеходов
Лукашенко поехал проверить Стародорожский район
В Бресте будут судить пенсионера из Лунинца, которого обвиняют в убийстве трех человек