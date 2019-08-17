2019-08-17T10:15:42+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Бресте 18-летний парень топором разгромил гипермаркет

Останавливать преступника пришлось выстрелами
Ольга ИВАШЕНКО
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В Бресте 18-летний парень топором разгромил гипермаркет.В Бресте 18-летний парень топором разгромил гипермаркет.
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ЧП случилось сегодня ночью. Примерно в 00.30 18-летний брестчанин разбил топором стеклянные двери магазина, зашел в него и начал громить торговые павильоны, которые стояли на его пути.

На сработавшую сигнализацию выехали сотрудники Департамента охраны МВД. На требования бросить топор и сдаться парень не реагировал. Остановить его удалось только предупредительными выстрелами в воздух, после которых парень испугался и остановился. Его задержали. Как сообщают в МВД, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

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