КП Беларусь
В Копыльском районе легковушка врезалась в машину МЧС. Погибла женщина
Водитель не уступила дорогу машине экстренной службы, которая с включенными световой и звуковой сиренами ехала на пожар
В Копыльском районе легковушка врезалась в машину МЧС. Погибла женщина.
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По данным спасательного ведомства, трагедия случилась сегодня примерно в 7 утра в Копыльском районе. УАЗ МЧС ехал на пожар с включенной световой и звуковой сигнализацией. В это время около деревни Бобовня со второстепенной дороги выезжала Toyota. Женщина-водитель не уступила дорогу машине МЧС. В результате произошло столкновение. Женщина погибла на месте, еще один пассажир легковушки травмирован. До прибытия скорой спасатели пытались оказывать помощь пострадавшим. Все обстоятельства ДТП устанавливаются