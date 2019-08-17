2019-08-17T12:02:36+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гомеле маршрутка въехала в троллейбус

Есть пострадавшие
Ольга ИВАШЕНКО
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В Гомеле маршрутка въехала в троллейбус.В Гомеле маршрутка въехала в троллейбус.
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Авария случилась вчера примерно в 22:15 на Советской улице. Напротив универмага маршрутное такси, которое, по словам очевидцев, ехало на большой скорости, столкнулось с троллейбусом, передает chp24.

Пострадали как минимум пять пассажиров маршрутки. Некоторые не смогли выйти из машины сами, поэтому их пришлось выносить на руках и передавать медикам. Первую помощь пострадавшим оказывали сразу несколько бригад скорой помощи. По предварительной информации, травмы у всех пострадавших различной степени тяжести - от сотрясений и ушибов до переломов.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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