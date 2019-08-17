2019-08-17T13:15:12+03:00
Общество
КП Беларусь

Это прекрасно! Белорусские медики смогли выходить младенца весом 790 граммов

Даже в общемировой практике выходить младенца весом меньше килограмма – сверхсложная задача. А мы сумели
Ольга ИВАШЕНКО
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Белорусские медики смогли выходить младенца весом 790 граммов.Белорусские медики смогли выходить младенца весом 790 граммов.
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История совершенно волшебная. А ведь могла закончится трагично.

Несколько месяцев назад на сроке в 28 недель родилась крохотная девочка. Почему так рано? Как сообщили в пресс-службе Минздрава, маме с врожденной тромбофилией пришлось сделать экстренную операцию: кесарево сечение в связи с ухудшающимся состоянием здоровья.

Глубоко недоношенную малышку весом всего в 790 граммов доставили в отделение анестезиологии и реанимации РНПЦ «Мать и дитя». Медики сделали практически невозможное, ведь выхаживание младенцев с массой тела менее 1 кг и рожденных на сроке менее 28-й недели гестации одна из самых сложных медико-организационных задач. Малышку заново научили дышать и обходиться без искусственной системы жизнеобеспечения. Спустя какое-то время состояние крохотной девочки стабилизироалось. Чуть позже девочку-дюймовочку продолжили лечить в плановом отделении для недоношенных детей. Сюда малышку перевели в возрасте 44 дней жизни. И с массой тела уже 1,4 кг!

Здесь она находилась вместе с мамой и папой. Как рассказали медики, младенца выхаживали по методу кенгуру. Девочку мама кормила грудью, и когда ее выписали домой, весила она уже 1950 граммов. Браво медикам и здоровья малышке.

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