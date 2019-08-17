2019-08-17T13:33:16+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Связали продавцов и украли драгоценности. В Минске ограбили ювелирный магазин

Сейчас преступников разыскивают все наряды милиции
Ольга ИВАШЕНКО
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В Минске ограбили ювелирный магазин.В Минске ограбили ювелирный магазин.
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Из пока что имеющейся информации: в 11.40 в помещение ювелирного магазина по улице Киселева вошли двое мужчин. Распылили перцовый газ, руки одного продавца связали пластиковой стяжкой, второго – приковали наручниками, после чего похитили все драгоценности с витрины и скрылись. Как сообщили в пресс-службе МВД, в момент нападения посетителей в магазине не было. Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа, сотрудники МВД. На розыск преступников ориентированы все сотрудники милиции и наряды, несущие службу.

Сейчас нападавших ищет милиция.

Сейчас нападавших ищет милиция.

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