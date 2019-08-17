Беларусь одержала победу над Францией в матче Евролиги по пляжному футболу.

В итальянской Катании стартовал этап Евролиги по пляжному футболу

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Сборная Беларуси обыграла французских соперников со счетом 4:1 и приблизилась к суперфиналу Евролиги. В следующем матче белорусам предстоит сразиться с командой из Германии.

В суперфинал попадут восемь лучших сборных. Он пройдет с 5 по 8 сентября в португальском Фигейра-да-Фош.