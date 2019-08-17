Два трупа в Пуховичском районе: машина влетела в дерево

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Смертельное ДТП случилось сегодня – 17 августа – в Пуховичском районе. Как сообщили в УВД Минского облисполкома, примерно в 11.00 на грунтовой дороге между деревнями Красный Октябрь и Осовок «Киа Рио» выехал на полосу встречного движения и врезался в придорожное дерево.

27-летняя женщина, которая не пристегнутой ехала заднем сидении авто, от полученных травм скончалась на месте. Еще один человек, 36-летний водитель машины, скончался по дороге в больницу.

По предварительной информации, водитель был нетрезв, ранее уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде и по этой причине был лишен водительских прав.