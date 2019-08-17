2019-08-17T16:44:50+03:00
Политика
КП Беларусь

Давыдько: В Парламенте хочется видеть больше ярких политиков

На расширенном заседании Республиканского совета РОО «Белая Русь» сегодня обсуждаются вопросы участия объединения в избирательной кампании нынешнего года
Ольга ИВАШЕНКО
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Давыдько: "В Парламенте хочется видеть больше ярких политиков".Давыдько: "В Парламенте хочется видеть больше ярких политиков".Фото: Павел МАРТИНЧИК
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- Хочется видеть в Парламенте больше ярких политиков, способных отстаивать свою точку зрения. Сегодня в Парламенте необходимы люди, способные доходчиво разъяснять обществу тонкости проводимого политического и экономического курса. А за рубежом, в международных парламентских организациях наши депутаты как патриоты прежде всего должны представлять интересы своей страны. Наши ценности просты: суверенитет, независимость и социальная ориентация государства, - процитировала высказывание руководителя общественного объединения «Белая Русь», заместителя председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по региональной политике и местному самоуправлению Геннадия Давыдько belta.by.

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