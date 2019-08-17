Давыдько: В Парламенте хочется видеть больше ярких политиков

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- Хочется видеть в Парламенте больше ярких политиков, способных отстаивать свою точку зрения. Сегодня в Парламенте необходимы люди, способные доходчиво разъяснять обществу тонкости проводимого политического и экономического курса. А за рубежом, в международных парламентских организациях наши депутаты как патриоты прежде всего должны представлять интересы своей страны. Наши ценности просты: суверенитет, независимость и социальная ориентация государства, - процитировала высказывание руководителя общественного объединения «Белая Русь», заместителя председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по региональной политике и местному самоуправлению Геннадия Давыдько belta.by.