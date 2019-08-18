Ювелирный магазин "Яхонт" в Минске был ограблен уже в четвертый раз

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Это происшествие в Минске напоминает сюжет из фильмов про грабителей: 17 августа в ювелирный магазин "Яхонт", что на улице Киселева, вошли двое мужчин и распылили перцовый газ. Руки одного продавца они связали, а другого – сковали наручниками. Затем похитили драгоценности с витрины и убежали. Теперь их разыскивает милиция.

Любопытно, что это уже четвертое по счету нападение на этот ювелирный магазин, сообщает minsknews.by. Первый раз "Яхонт" пытались ограбить еще в 70-е годы, но тогда преступникам не удалось это сделать. В середине 80-х ограбление случилось прямо в разгаре рабочего дня, и милиция смогла оперативно задержать преступников по приметам, которые запомнили продавцы магазина.

В конце 90-х "Яхонт" снова пережил похожее нападение грабителей. Днем в магазин зашли двое мужчин с оружием. На лицах у них были черные маски. Сработала тревожная сигнализация, но задержать грабителей сразу не вышло:

- Грабители сработали настолько быстро и слаженно, что по горячим следам их задержать не удалось. Улица Киселева в то время была тихой и немноголюдной, и преступники этим воспользовались, - рассказали в Центральном РОВД.

Однако прошло несколько лет, и грабителей все-таки нашли в Подмосковье! Ими оказались двое россиян, которые до этого были судимы.

Сейчас преступников, ограбивших "Яхонт" в очередной раз, ищет милиция.