В Полоцке пьяный водитель пытался скрыться от ГАИ

На требование об остановке он только увеличил скорость [видео]

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46-летний житель Новополоцка, выпив лишнего, сел за руль. Его автомобиль "Renault" привлек внимание сотрудников ГАИ, и они потребовали, чтобы он остановился. Однако на требование об остановке водитель только добавил скорости. Служба ГАИ догнала и задержала нарушителя. Это произошло днем 17 августа, горе-водитель ехал со стороны автодороги Р-45 «Полоцк-Глубокое-граница Литвы». Об этом сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома.

У мужчины было обнаружено 2,7 промилле в выдыхаемом воздухе. Его машина была отправлена на штрафстоянку.

ГАИ напоминает, что за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения предусматривается наказание в виде лишения водительских прав сроком на 3 года и штрафом от 50 до 100 базовых величин, то есть от 1225 до 2450 рублей. За повторное нарушение автомобиль конфискуют.