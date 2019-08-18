Олимпийская чемпионка Надежда Скардино вышла замуж

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"Комсомолка" уже писала о том, что Надежда Скардино завершила карьеру, готовится стать мамой и вот-вот отпразднует свадьбу. И вот радостное событие произошло: Надежда и ее избранник, швейцарский биатлонист Мартин Ягер поженились. Торжество прошло под Минском, в Домашанах Смолевичского района. Фото со свадьбы были опубликованы в социальной сети Instagram.

Как уже говорила Надежда в интервью "Комсомолке", ребенок у пары должен родиться осенью. Скорее всего, у него будет двойное гражданство, поскольку мама у него - гражданка Беларуси, а папа - гражданин Швейцарии.

"Комсомолка" присоединяется к поздравлениям и желает новобрачным счастья на долгие годы!