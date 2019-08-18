2019-08-18T12:23:38+03:00
Спорт
КП Беларусь

Олимпийская чемпионка Надежда Скардино вышла замуж

Торжество прошло в Домашанах под Минском
Ирина ВЕТРОВА
Поделиться:
Надежда и Мартин отпраздновали свадьбу. Фото: instagram/poslushnicaНадежда и Мартин отпраздновали свадьбу. Фото: instagram/poslushnica
Изменить размер текста:

"Комсомолка" уже писала о том, что Надежда Скардино завершила карьеру, готовится стать мамой и вот-вот отпразднует свадьбу. И вот радостное событие произошло: Надежда и ее избранник, швейцарский биатлонист Мартин Ягер поженились. Торжество прошло под Минском, в Домашанах Смолевичского района. Фото со свадьбы были опубликованы в социальной сети Instagram.

Как уже говорила Надежда в интервью "Комсомолке", ребенок у пары должен родиться осенью. Скорее всего, у него будет двойное гражданство, поскольку мама у него - гражданка Беларуси, а папа - гражданин Швейцарии.

"Комсомолка" присоединяется к поздравлениям и желает новобрачным счастья на долгие годы!

Надежда и Мартин отметили свадьбу в Домашанах под Минском. Фото: instagram/poslushnica

Надежда и Мартин отметили свадьбу в Домашанах под Минском. Фото: instagram/poslushnica

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24