Вудкрофт об игре минского "Динамо": "Я разочарован"

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Минское "Динамо" проиграло "Динамо-Молодечно" со счетом 2:4 в полуфинале Кубка Салея. Главный тренер «Динамо» Крэйг Вудкрофт высказался об игре команды.

Он назвал игру "Динамо" в первом периоде "немного сонной" и отметил, что было несколько неудачных отскоков, на которых сыграло «Динамо-Молодечно» вышло вперед.

- Дальше мы старались отыграться, но, к сожалению, в первом периоде наша команда выглядела не слишком хорошо, и у нас это не получилось, цитирует Вудкрофта tribuna.com. — Во втором периоде мы пробовали перегруппироваться, играли куда более остро, но «Динамо-Молодечно» своей игрой буквально выключило нас.

Он отметил, что в третьем периоде его команда тоже играла в опасный хоккей, угрожая воротам соперника, но было уже поздно. И в результате команда соперников смогла выиграть.

Канадский тренер назвал большим разочарованием такой результат игры. Он поздравил главного тренера "Динамо-Молодечно" Дмитрия Кравченко с победой, отметив, что его команда сыграла отлично.