КП Беларусь
Жара возвращается! В понедельник - до +31
По северо-западной половине Беларуси пройдут дожди
Лето еще подарит жаркие дни.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:
Шорты и купальники можно снова доставать из шкафов: синоптики обещают по-настоящему теплые деньки.
В понедельник, 19 августа, столбик термометра по юго-западу Беларуси поднимется до +30 +31 градуса, сообщает pogoda.by. В Минске днем ожидается до +28. Тем, кто живет в северо-западной половине страны, лучше захватить с собой зонтики: ожидаются грозы.
Во вторник жаркая погода сохранится: воздух в Минске прогреется до +26 градусов. А вот в среду будет уже немного прохладнее - до +20.