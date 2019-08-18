Жара возвращается! В понедельник - до +31

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Шорты и купальники можно снова доставать из шкафов: синоптики обещают по-настоящему теплые деньки.

В понедельник, 19 августа, столбик термометра по юго-западу Беларуси поднимется до +30 +31 градуса, сообщает pogoda.by. В Минске днем ожидается до +28. Тем, кто живет в северо-западной половине страны, лучше захватить с собой зонтики: ожидаются грозы.

Во вторник жаркая погода сохранится: воздух в Минске прогреется до +26 градусов. А вот в среду будет уже немного прохладнее - до +20.