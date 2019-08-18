Хулиганы сломали пять дорожных знаков в поселке Октябрьский

Перед этим они выпивали в баре

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Двое 18-летних неработающих парней и 16-летний ученик лицея встретились в баре. Они выпили спиртного и отправились вместе домой.

По дороге троица хулиганов повредила два рекламных щита и пять дорожных знаков, которые были установлены в центре поселка Октябрьский Гомельской области. Об этом сообщает телеграм-канал Следственного комитета.

На парней заведено уголовное дело по ч.2 ст.339 (злостное хулиганство) Уголовного кодекса.

Происшествие случилось в ночь на первое августа.