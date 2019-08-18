2019-08-18T16:42:07+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Парня ударило током, когда он делал селфи на мосту в Барановичах

Он получил ожоги тела второй степени
Ирина ВЕТРОВА
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Неудачная попытка сделать селфи закончилась приездом "Скорой".Неудачная попытка сделать селфи закончилась приездом "Скорой".Фото: Оксана БРОВАЧ
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Неудачная попытка сделать фото на металлическом ограждении моста закончилась ожогами тела и приездом "Скорой помощи".

ЧП случилось около пяти часов утра 18 августа на пешеходном мосту с улицы Притыцкого на Вильчковского.

Как сообщает nashkraj.by, трое парней в возрасте 16, 18 и 21 года возвращались домой. Они поднялись на пешеходный мост над железнодорожными путями, и самый старший из них захотел сделать селфи.

Парень залез на металлическое ограждение, и в этот момент его ударило током.

Молодому человеку пришлось вызывать скорую помощь. Он был доставлен в больницу с ожогами тела второй степени.

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