Сегодня, 19 августа в Столбцах начинается суд по делу об убийстве учительницы и 11-классника

Экспертиза показала, что в момент убийства подросток осознавал свои действия Фото: Микита НЕДАВЕРКОВ

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На заседании смогут присутствовать только участники процесса - журналистов в зал суда не пустят. Это объясняется тем, что обвиняемому нет 16 лет и в деле есть охраняемые законом тайны. Подростка будут судить за убийство двух человек с особой жестокостью и покушение на убийство еще двух человек.

Напомним, ЧП произошло 11 февраля в средней школе №2 в Столбцах. Школьник с ножом напал на 50-летнюю учительницу истории Марину Пархимович и 11-классника Александра, который занимался в соседнем кабинете.

Расследование двойного убийства завершили в начале июля. Тогда в СК озвучили хронологию трагедии.

По данным следствия, обвиняемый в тот день сначала ударил молотком своего одноклассника, потом напал на учительницу и нанес ей не меньше двух ударов. Женщина скончалась.

Его пытались остановить два одноклассника, но обвиняемый отбился от них, ранив ножом. Затем вошел в другой кабинет и напал с ножом на 11-классника Александра. В коридоре он угрожал ножом заместителю директора и учителю биологии, потом спустился в вестибюль и угрожал ножом однокласснице, поцарапал им ей шею. После этого убежал из школы. Спустя время его задержали в подъезде.

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