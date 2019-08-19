КП Беларусь
Пожар в ж/д прачечной в Бресте: сгорело полтонны постельного белья
ЧП произошло вечером 18 августа
Огонь повредил 500 килограммов постельного белья. Фото: МЧС
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Пожар начался в прачечной, которая расположена на первом этаже в здании вагонного участка по сервисному обслуживанию на улице Дворчик в Бресте. Огонь повредил 500 килограммов постельного белья, но спасателям удалось спасти 2,5 тонны комплектов.
Огонь также повредил потолок прачечной, закопчены стены. Пострадавших нет. Причину возгорания сейчас устанавливают эксперты, сообщает пресс-служба Брестского областного управления МЧС РБ.
Спасателям удалось спасти 2,5 тонны комплектов. Фото: МЧС