В Минске заминировали четыре гостиницы, аэропорт и ж/д вокзал. Эвакуируют людей

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Сообщения о минировании поступили утром 19 августа на адреса столичных гостиниц «Беларусь», «Гарни» и «Юбилейная», «Виктория Олимп Отель», а также Национального аэропорта «Минск-2» и столичного ж/д вокзала. Люди из зданий эвакуированы. Сейчас на местах работают саперно-пиротехнические и следственно-оперативные группы. Эксперты обследуют здания на предмет наличия взрывчатого вещества, сообщает канал ОНТ.