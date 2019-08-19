2019-08-19T11:09:19+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске заминировали четыре гостиницы, аэропорт и ж/д вокзал. Эвакуируют людей

Неизвестный написал об угрозе взрыва на электронную почту
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В Минске заминировали четыре гостиницы, аэропорт и ж/д вокзал. Людей эвакуируютВ Минске заминировали четыре гостиницы, аэропорт и ж/д вокзал. Людей эвакуируютФото: Дарья ПУТЕЙКО
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Сообщения о минировании поступили утром 19 августа на адреса столичных гостиниц «Беларусь», «Гарни» и «Юбилейная», «Виктория Олимп Отель», а также Национального аэропорта «Минск-2» и столичного ж/д вокзала. Люди из зданий эвакуированы. Сейчас на местах работают саперно-пиротехнические и следственно-оперативные группы. Эксперты обследуют здания на предмет наличия взрывчатого вещества, сообщает канал ОНТ.

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