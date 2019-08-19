КП Беларусь
В Барановичах водолазы спасли трех подростков
Трое 12-летних школьников начали тонуть на водохранилище Мышанка
В Барановичах водолазы спасли трех подростков.Фото: Раиса ЮДИНА
Изменить размер текста:
ЧП произошло еще 12 августа. Ребята пришли к Мышанке в районе 16 часов и были без родителей. Друзья решили доплыть до тумбы, которая находилась в 30 метра от берега. Скорее всего, один из мальчишек начал тонуть, а двое других начали его спасать. Однако все подростки не очень хорошо умели плавать и стали тонуть все вместе. К счастью, спасатели у пирса заметили тонущих детей и незамедлительно бросились на помощь.
Сотрудники ОСВОД достали подростков из воды .Никто из ребят не пострадал - медицинская помощь не понадобилась. К слову, спасатели знали этих ребят уже давно. Друзья часто приходили на водохранилище купаться без родителей, пишет belta.by.