В Барановичах водолазы спасли трех подростков

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ЧП произошло еще 12 августа. Ребята пришли к Мышанке в районе 16 часов и были без родителей. Друзья решили доплыть до тумбы, которая находилась в 30 метра от берега. Скорее всего, один из мальчишек начал тонуть, а двое других начали его спасать. Однако все подростки не очень хорошо умели плавать и стали тонуть все вместе. К счастью, спасатели у пирса заметили тонущих детей и незамедлительно бросились на помощь.

Сотрудники ОСВОД достали подростков из воды .Никто из ребят не пострадал - медицинская помощь не понадобилась. К слову, спасатели знали этих ребят уже давно. Друзья часто приходили на водохранилище купаться без родителей, пишет belta.by.