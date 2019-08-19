Услуги Белтелком и Белпочты дорожают с 28 августа

Изменить размер текста: A A

В Белтелеком говорят, что по действующим тарифам услуги предприятия не окупаются. Поэтому стоимость связи в среднем вырастут на 8,4% уже с 28 августа. За счет повышения стоимости услуг Белтелеком планирует ускорить модернизацию сетей РУП. Компания заменяет медные линии на оптоволокно по технологии GPON, а также создает для абонентов городской и сельской местности современную IMS-платформу.

Если говорить о тарифов на услуги почтовой связи, то пересылка открытки, письма или бандероли массой до 20 граммов для физлиц подорожает с 48 копеек до 54. За каждые последующие полные или неполные 20 грамм письма или бандероли нужно будет доплачивать не 4 коп., а 5. Для юрлиц и ИП пересылка открытки, письма и бандероли до 20 граммов подорожает с 40 до 45 копеек. За каждые последующие полные или неполные 20 грамм письма или бандероли придется доплатить 4,17 копейки вместо 3,33, сообщает belta.by.