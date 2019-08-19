30-ый случай ложного минирования за год. В «заминированных» объектах в Минске ничего не нашли

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- Завершено обследование зданий 4 гостиниц, расположенных в Минске, а также Национального аэропорта, столичного и областных железнодорожных вокзалов. После обследования зданий информация не подтвердилась, опасных предметов обнаружено не было. В настоящее время проводится проверка, устанавливается личность злоумышленника, - сообщила Ольга Чемоданова.

К слову, в этом году уже зафиксировано 30 ложных сообщений о минировании. Чаще всего злоумышленники звонят по телефону или пишут на электронную почту тех объектов и организаций, которые «минируются». Людям, у которых возникает желание сообщить о мнимой опасности, следует напомнить о том, что за это предусмотрена уголовная ответственность с наказанием вплоть до 7 лет лишения свободы.