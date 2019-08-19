КП Беларусь
В монастыре в Жировичах нашли гранату
Немецкая ручная граната пролежала на чердаке со времен ВОВ
Немецкая ручная граната пролежала на чердаке со времен ВОВ. Фото: УВД Гродненского облисполкома
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Опасную находку обнаружили во время проведения строительных работ на братском корпусе монастыря. Саперы извлекли гранату и позже ее уничтожили. К слову, недавно на территории района, в Слониме, нашли 45-миллиметровый артиллерийский снаряд. Опасную находку обнаружили на набережной канала Огинского в самом центре города. Снаряд также уничтожили, пишет belta.by.