Пьяный гомельчанин угрожал прохожим пневматикой

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Случай произошел во дворе дома на проспекте Октябрьский 17 августа. К 17-летнему и 19-летнему парням подошел нетрезвый мужчина и стал угрожать оружием. Молодые люди не смогли понять, какое именно оружие было в руках у гомельчанина. На место направили группу задержания Советского отдела департамента охраны. Однако хулиган уже ушел. Но по описанным парням приметам правоохранители задержали злоумышленника в одном из дворов. У 45-летнего безработного нашли пневматический пистолет. Гомельский РОСК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 339 УК. Мужчина, ранее судимый за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, задержан, сообщает belta.by.