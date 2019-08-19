2019-08-19T16:19:03+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Минирования» в Минске продолжаются. В Dana Moll, Galleria и Galileo людей не пускают

В Минске продолжают поступать сообщения об опасности, сообщает МВД
Эвика ОТТО
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В Dana Moll, Galleria и Galileo людей не пускают.В Dana Moll, Galleria и Galileo людей не пускают.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова подтвердила, что сообщения о минировании поступили в адрес торгово-развлекательных центров Dana Moll, Galleria и Galileo. Об этом же сообщают и люди в соцсетях. Однако в МВД отметили, что это не весь перечень организаций, которые попали в список хулиганов.Очевидцы сообщают, что заминировали еще и бизнес-центр Rubin Plaza.

- В связи с этим сотрудниками органов внутренних дел принимаются дополнительные меры безопасности. Так людей в торговые центры пока не пускают. В торговых центрах, гостиницах и иных объектах продолжают работу саперно-пиротехнические и следственно-оперативные группы, - рассказала Ольга Чемоданова.

С начала года Следственным комитетом возбуждено 35 уголовных дел о заведомо ложных сообщениях об опасности. В ходе их расследования установлены 14 лиц, причастных к подобным сообщениям, а по шести уголовным делам уже постановлен обвинительный приговор. За заведомо ложное сообщение об опасности предусмотрена уголовная ответственность, которая наступает с 14 лет. Помимо этого, возмещению подлежат средства, затраченные экстренными службами на проведение специальных действий и проверочных мероприятий.

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