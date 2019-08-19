2019-08-19T16:57:00+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Витебске подростки украли 170 пачек мороженого

По «сладкому» делу подозреваются четыре школьника
Эвика ОТТО
Поделиться:
В Витебске подростки украли 170 пачек мороженого. Фото носит иллюстративный характер.В Витебске подростки украли 170 пачек мороженого. Фото носит иллюстративный характер.
Изменить размер текста:

Подростки сломали замок морозильного ларя на улице Богатырева в микрорайоне Билево в Витебске. О пропаже мороженого сообщил владелец точки. По его словам, лакомства украли на 320 рублей.

Милиция легко смогла вычислить злоумышленников - они попались в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как четверо подростков сорвали замок и ловко отправили содержимое холодильника в пакет. При проведении оперативных мероприятий они признались в совершении аналогичной кражи в другом районе города. В отношении несовершеннолетних Витебским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 (кража) УК, сообщает belta.by.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Дубровенском районе Mazda на М1 насмерть сбила пешехода
За разбитую ногой камеру фотофиксации минчанин заплатит 4300 рублей
В Россонском районе женщина написала заявление в милицию на медведя, который сломал в саду грушу
19-летний рецидивист обчистил церковь в Минске и отнес украденное в ломбард
«Как из фильма ужасов!» Тарантул из соломы пугает всех в Клецком районе (фото)
«Минирования» в Минске продолжаются. В Dana Moll, Galleria и Galileo людей не пускают
Пьяный гомельчанин угрожал прохожим пневматикой
В монастыре в Жировичах нашли гранату
30-й случай ложного минирования за год. В заминированных объектах в Минске ничего не нашли
Услуги Белтелкома и Белпочты дорожают с 28 августа
В Барановичах водолазы спасли трех подростков
В Минске заминировали четыре гостиницы, аэропорт и ж/д вокзал. Эвакуируют людей
Сегодня, 19 августа в Столбцах начинается суд по делу об убийстве учительницы и 11-классника
В Волковысском районе утонул мужчина
Пожар в ж/д прачечной в Бресте: сгорело полтонны постельного белья
Парня ударило током, когда он делал селфи на мосту в Барановичах
Хулиганы сломали пять дорожных знаков в поселке Октябрьский
Жара возвращается! В понедельник - до +31
Вудкрофт об игре минского "Динамо": "Я разочарован"
Олимпийская чемпионка Надежда Скардино вышла замуж
В Полоцке пьяный водитель пытался скрыться от ГАИ
Ювелирный магазин "Яхонт" в Минске был ограблен уже в четвертый раз
Давыдько: В парламенте хочется видеть больше ярких политиков
Два трупа в Пуховичском районе: машина влетела в дерево
Беларусь одержала победу над Францией в матче Евролиги по пляжному футболу
"Связали продавцов и украли драгоценности". В Минске ограбили ювелирный магазин
Это прекрасно! Белорусские медики смогли выходить младенца весом 790 граммов
В Гомеле маршрутка въехала в троллейбус