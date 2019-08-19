В Витебске подростки украли 170 пачек мороженого

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Подростки сломали замок морозильного ларя на улице Богатырева в микрорайоне Билево в Витебске. О пропаже мороженого сообщил владелец точки. По его словам, лакомства украли на 320 рублей.

Милиция легко смогла вычислить злоумышленников - они попались в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как четверо подростков сорвали замок и ловко отправили содержимое холодильника в пакет. При проведении оперативных мероприятий они признались в совершении аналогичной кражи в другом районе города. В отношении несовершеннолетних Витебским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 (кража) УК, сообщает belta.by.