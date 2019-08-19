«Как из фильма ужасов!» Тарантул из соломы пугает всех в Клецком районе (фото)

Тарантул из соломы пугает водителей в Клецком районе. Фото: группа "ЧП Беларусь | Будь в курсе!", vk.com

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В соцсетях обсуждают соломенную скульптуру паука, которая явно выделяется на фоне привычных фигур овечек, коров, бабочек и пчелок. Тарантула из соломы сделали на праздник окончания сбора зерновых сотрудницы ОАО «Кухчицы» и местного сельского клуба.

- Мы очень долго думали, какую скульптуру сделать. Искали картинки в интернете – хотели чего-то необычного, - рассказывает «Комсомолке» автор работы Наталья Пиловец. – В один момент пришла идея сделать соломенного паука. Скульптура оказалась несложная: использовали один круглый тюк для туловища, один квадратный – для головы, лапы сделаны из досок, которые мы обмотали соломой, вместо глаз – две красные пластиковые тарелки. Справились за несколько часов!

Авторам скульптуры не удалось получить приз за лучшую соломенную скульптуру Клецкого района, но удивить местных жителей точно получилось! «Как из фильма ужасов!», «Круто», «Я туда не ногой», «Я боюсь пауков даже в таком виде!», - пишут люди в соцсетях.