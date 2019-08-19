2019-08-19T18:16:46+03:00
Происшествия
КП Беларусь

19-летний рецидивист обчистил церковь в Минске и отнес украденное в ломбард

Злоумышленника задержали
Надежда БУТОВИЧ
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Молодой человек украл около 150 ювелирных изделий, украшавших икону. Фото: ГУВД Мингорисполкома.Молодой человек украл около 150 ювелирных изделий, украшавших икону. Фото: ГУВД Мингорисполкома.
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Столичные правоохранители разыскали злоумышленника, который обворовал один из храмов в Первомайском районе Минска, проинформировали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

19-летний ранее судимый минчанин в один из дней отправился в столичную церковь. Вместо произнесения молитв он выжидал, когда храм опустеет. И когда остался один, снял и забрал с иконы драгоценности, пожертвованные прихожанами.

– Всего было украдено примерно 150 различных изделий. Ущерб, нанесенный фигурантом, составил около 1000 белорусских рублей, – уточнили в пресс-службе.

Ювелирные украшения минчанин отнес, чтобы не привлекать внимание, в разные ломбарды.

Сообщается, что молодой преступник нигде не работал, у него уже была судимость за грабеж. Дело передано на правовую оценку. Злоумышленника могут судить за кражу, тогда ему грозит до 4 лет заключения.

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