2019-08-19T18:47:07+03:00
Общество
КП Беларусь

В Россонском районе женщина написала заявление в милицию на медведя, который сломал в саду грушу

Косолапый несколько раз приходил полакомиться фруктами
Надежда БУТОВИЧ
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Пенсионерка не обижается на косолапого - груши у нее и вправду сладкие. Фотоиллюстрация: pixabay.com.Пенсионерка не обижается на косолапого - груши у нее и вправду сладкие. Фотоиллюстрация: pixabay.com.
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В РОВД в Россонах на днях обратилась жительница деревни Кульнево, сообщают в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

Пожилая сельчанка обратилась с заявлением к правоохранителям и сообщила, что ночью неизвестный проник к ней на подворье, повредил грушу и утащил часть плодового урожая. На поле рядом с грушей были и чьи-то следы, но чьи именно хозяйка не разобрала.

К вечеру того же дня незваный гость пришел поужинать. И сельчанка своими глазами увидела, что хозяйничает у груши – взрослый бурый медведь. Женщина спугнула мишку криками и тут же позвонила правоохранителям.

Лесной житель похозяйничал на приусадебном участке пенсионерки. Фото: УВД Витебского облисполкома.

Лесной житель похозяйничал на приусадебном участке пенсионерки. Фото: УВД Витебского облисполкома.

– Выбыв по вызову милиционеры нашли подтверждения всем фактам, заявленным пенсионеркой. «Злоумышленника» по горячим следам найти не удалось, информация передана в лесничество для наблюдения егерям, – уточнили в пресс-службе.

Пожилая женщина милиционерам сказала, что на происки мишки на обижается – груша у нее действительно хорошая, а урожай в этом году на диво богатый.

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