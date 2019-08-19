2019-08-19T19:20:07+03:00
Происшествия
КП Беларусь

За разбитую ногой камеру фотофиксации минчанин заплатит 4300 рублей

Молодого человека поймали через пару минут после правонарушения
Надежда БУТОВИЧ
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Вандал ударил камеру ногой и она упала на землю. Фото: pixabay.com.Вандал ударил камеру ногой и она упала на землю. Фото: pixabay.com.
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Столичными правоохранителями завершено расследование дела о разбитой камере фотофиксации, информирует пресс-служба Следственного комитета в официальном аккаунте в Telegram.

Происшествие случилось в утренние часы 19 мая. Будучи пьяным 21-летний молодой мужчина в пределах 32 километра МКАДа забавы ради решил разбить камеру фотофиксации. Вандал ударил ногой мобильный датчик контроля скорости, из-за чего прибор упал на землю. А нетрезвый хулиган поспешил скрыться с места преступления.

– Так как камеры на дорогах находятся под круглосуточным наблюдением сотрудников обслуживающей организации, далеко уйти злоумышленнику не удалось. Спустя несколько минут к нему подошли представители организации попросили задержаться, а сами позвонили в милицию, – пояснили в пресс-службе.

Ущерб от хулиганских действий превысил 4300 рублей. Молодой человек сейчас – под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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