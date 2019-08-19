2019-08-19T19:44:01+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Дубровенском районе Mazda на М1 насмерть сбила пешехода

Мужчина ночью внезапно вышел на магистраль
Надежда БУТОВИЧ
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Погибший был ночью без фликеров.Погибший был ночью без фликеров.Фото: Сергей ГАПОН
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Смертельное ДТП произошло на территории Дубровенского района в понедельник, 19 августа, информирует пресс-служба ГАИ Витебска в официальном аккаунте во ВКонтакте.

Ночью, примерно в 01.20 часов под колесами легковой «Мазды» оказался мужчина. Авария произошла на 603 километре автотрассы направлением БрестМинск – граница России.

– 36-летний водитель, управлявший иномаркой, не успел затормозить перед внезапно вышедшим на трассу пешеходом. Мужчина получил тяжелейшие травмы, от которых скончался на месте ДТП. На одежде погибшего световозвращающих элементов не было, – уточнили в пресс-службе.

В ГАИ напоминают, что все участники дорожного движения обязаны обеспечивать собственную безопасность на дороге. Например, с приходом темноты, особенно за пределами населенных пунктов, необходимо использовать фликеры, идти навстречу транспорту и строго по краю проезжей части или обочине.

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