В Дубровенском районе Mazda на М1 насмерть сбила пешехода

Изменить размер текста: A A

Смертельное ДТП произошло на территории Дубровенского района в понедельник, 19 августа, информирует пресс-служба ГАИ Витебска в официальном аккаунте во ВКонтакте.

Ночью, примерно в 01.20 часов под колесами легковой «Мазды» оказался мужчина. Авария произошла на 603 километре автотрассы направлением Брест – Минск – граница России.

– 36-летний водитель, управлявший иномаркой, не успел затормозить перед внезапно вышедшим на трассу пешеходом. Мужчина получил тяжелейшие травмы, от которых скончался на месте ДТП. На одежде погибшего световозвращающих элементов не было, – уточнили в пресс-службе.

В ГАИ напоминают, что все участники дорожного движения обязаны обеспечивать собственную безопасность на дороге. Например, с приходом темноты, особенно за пределами населенных пунктов, необходимо использовать фликеры, идти навстречу транспорту и строго по краю проезжей части или обочине.