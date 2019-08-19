2019-08-19T20:17:15+03:00
Общество
КП Беларусь

Погода в Беларуси на 20 августа: грозы, сильный ветер, но все еще тепло

Синоптики прогнозируют на вторник опасность оранжевого уровня
Надежда БУТОВИЧ
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Пройдут грозы с сильным ветром, но температура днем все еще будет высокой. Фото: pixabay.com.Пройдут грозы с сильным ветром, но температура днем все еще будет высокой. Фото: pixabay.com.
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Внезапно вернувшееся в Беларусь температурное лето не дает расслабляться. Но жару, то и дело, подмачивают холодные циклоны. Так после теплых выходных во вторник, 20 августа, курортная погода смениться грозами «оранжевого цвета».

Из-за ливней и шквалистого ветра, спрогнозированных белорусскими синоптиками, немного похолодает, проинформировали belta.by в Белгидромете.

Дождливая погода в некоторых регионах на северо-западе страны установиться еще ночью и в утренние часы. В среднем температура будет держаться в пределах 13 – 19 градусов с плюсом, на юго-западе ночью будет даже до +21 тепла.

Облачная погода с прояснениями определит и весь день. Еще в первые утренние часы и затем днем практически по всей Беларуси будут непродолжительные дожди, которые местами «дорастут» до гроз и даже ливней. Ветер будет только усиливать плохое впечатление от непогоды: направление воздушных масс будет южным, но днем оно может переходить на северный вектор с усилениями до 4 – 9 метров, а при ливнях и до 14 метров в секунду. В некоторых регионах грозы будут сопровождаться шквалистым ветром: 15 – 20 метров в секунду.

А вот температура в дневные часы все еще будет приятной: в среднем по республике +22 - +28 тепла, а на юго-востоке и до +29 - +31 градусов.

Водителям стоит учитывать, что из-за повышенной влажности ночью и с утра будет туманно в некоторых регионах.

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