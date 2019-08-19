У «МАЗа» на ходу отлетело колесо и женщина на KIA, уходя от лобового удара, выехала в кювет

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Серьезная авария с участием грузовика произошла на Брестчине в субботу, 17 августа, сообщают в пресс-службе УВД облисполкома.

ДТП случилось днем, примерно в 13.20 часов, на территории Ляховичского района. По автодороге, груженый тюками с сеном двигался «МАЗ» с прицепом, которым управлял 64-летний водитель из соседнего, Барановичского района. В какой-то момент у грузовика из заднего правого колеса прицепа вылетело стопорное кольцо. Из-за чего колесо отскочило, машину повело и водитель оказался на встречке.

Женщина уходила от столкновения, оказалась в кювете и была сильно травмирована. Фото: УВД Брестского облисполкома.

– В эти же минуты навстречу «МАЗу» ехала 31-летняя автоледи на иномарке «КИА Шума». Уходя от лобового столкновения, женщина оказалась в кювете. В аварии жительница Ляховичей получила серьезные травмы и была госпитализирована. В момент ДТП она была пристегнута ремнем безопасности, – уточнили в пресс-службе.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.