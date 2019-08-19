КП Беларусь
В Городокском районе семья несколько дней ела один гриб
Огромный головач завесил почти четыре килограмма
Огромный гриб вся семья ела несколько дней. Фото: "Гарадоцкі веснік".
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Гриб этот называется головач – видимо, потому, что может вырасти с голову размером. Жителю Городка Геннадию Гончарову попалась почти четырехкилограммовая голова. Нашел он гриб недалеко от своей дачи в деревне Погост, пишет «Гарадоцкі веснік».
Когда гриб положили на весы, он завесил 3,744 кг. Головач оказался молодым и вполне съедобным. Супруги Гончаровы на всякий случай уточнили информацию о нем в интернете. Оказалось, что головач не просто съедобный гриб, но еще и очень полезный.
Гриб-великан всей семьей Гончаровы ели несколько дней. А теперь время от времени наведываются на то место, где его нашли – вдруг еще одна огромная голова появится?
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