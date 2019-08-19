62-летний художник из Кобрина зарабатывал подделкой документов

А в девяностые годы мужчина попадался на подделке денежных банкнот

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Проверяя оперативные сведения о факте подделки документа – фальшивой справки о трудовом стаже для начисления пенсии, сотрудники погранотряда Пинска установили покупателя, сообщают в пресс-службе Госпогранкомитета.

– Установив заказчика, найти «производителя» фальшивки было несложной задачей. Злоумышленник вскоре был задержан, – пояснили в ГПК.

Оказалось, что поддельные документы на Брестчине «штампует» 62-летний художник из Кобрина. Мужчина под прикрытием художественной профессии долгое время изготавливал «фальсификат»: от фальшивых паспортов до свидетельств о рождении и заключении брака, и дипломов все «сортов».

Житель Кобрина несколько лет подделывал документы. Фото: ГПК.

– При обыске квартиры фигуранта была найдена масса «заготовок»: паспорта Беларуси, Польши и Украины, метрики и брачные свидетельства, аттестаты о среднем образовании дипломы «высшей школы» с приложениями, военные билеты, бланки трудовых книг и так далее. Двадцать лет назад, в девяностых годах прошлого столетия, художник уже попадал в поле зрения оперативников за подделку денег, – уточнили в пресс-службе.

Сейчас правоохранители занимаются установлением всех заказчиков злоумышленника и пособников. Уголовные дела возбуждены как в отношении изготовителя, так и против установленного заказчика подделок. Им грозит до 2 лет заключения.