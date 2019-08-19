В Калинковичском районе водитель сбил велосипедиста и скрылся с места аварии

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Серьезное ДТП на территории Калинковичского района произошло рано утром в субботу, 17 августа, информирует пресс-служба Следственного комитета в официальном аккаунте в Telegram.

Авария случилась примерно в 05.30 часов на подъездной дороге от автротрассы направлением Бобруйск – Мозырь – украинская граница. Направляясь к деревне Юшки водитель на неустановленном авто сбил 30-летнего мужчину на велосипеде, который двигался попутно машине.

– После дорожно-транспортного происшествия водитель скрылся. А велосипедист, получивший серьезные травмы, был доставлен в центральную райбольницу Мозыря, – уточнили в пресс-службе.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, назначен ряд экспертиз. Сбежавший нарушитель объявлен в розыск, его обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжких телесных повреждений.

Правоохранители просят очевидцев аварии позвонить по номеру 102.