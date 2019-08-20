Гроза оставила без света дома в Минской и Брестской областях

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Мощный грозовой фронт, который прошел по стране вечером и ночью 19 августа, оставил без света некоторые населенные пункты в Минской и Брестской областях. По информации «Белэнерго» на 6 утра 20 августа, работы еще ведутся. Электроснабжение домов восстанавливают аварийные бригады энергетиков.

Штормовое предупреждение объявлено и на 20 августа. В прогнозе - грозы с сильным ветром, местами с сильными ливнями. Шквалистое усиление ветра при порывах может достигать 15 - 20 м/с. Непогоду ждут на всей территории страны. В юго-восточных регионах при этом будет выше 30 градусов тепла.

В Минске грозы с сильным ветром ожидаются днем.