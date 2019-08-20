2019-08-20T11:30:13+03:00
Происшествия
КП Беларусь

На Минском заводе железобетонных изделий разлилась ртуть

Спасатели провели демеркуризацию
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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На заводе разбились колбы со ртутью. Фото: МЧСНа заводе разбились колбы со ртутью. Фото: МЧС
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МЧС на завод железобетонных изделий на улице Селицкого в Минске вызвал 19 августа механик. Он сообщил, что в помещениях разлилась ртуть. На место выехало подразделение химической и радиационной защиты Минского городского управления МЧС.

Как оказалось, на предприятии расчищали склад и среди неиспользуемого оборудования нашли шесть ртутных выпрямителей для старых сварочных аппаратов. В каждом из них есть колба со ртутью по 20 граммов - две такие колбы на заводе разбили. ртуть вылилась на бетонную рампу.

- Работники МЧС провели демеркуризационные работы, ртуть изъята, помещена в полимерную емкость для дальнейшей утилизации. В результате происшествия пострадавших нет, превышения предельно допустимой концентрации не зафиксировано, - комментируют в Минском городском управлении МЧС.

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