2019-08-20T11:29:10+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Витебске девушка выпала из маршрутки

Следователи ищут очевидцев
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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На остановке «Площадь Свободы» в Витебске девушка получила тяжелые травмы.На остановке «Площадь Свободы» в Витебске девушка получила тяжелые травмы.Фото: Сергей ГАПОН
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ДТП произошло 28 июня на улице Ленина в Витебске около 16.27. Напротив дома №28, отъезжая от остановки «Площадь Свободы», водитель не убедился в том, что дверь маршрутки закрыта, а пассажир села на место. В итоге 22-летняя витеблянка просто выпала из салона на проезжую часть. Она получила тяжелые травмы.

В отношении 60-летнего водителя возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений, уточняет официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Для того чтобы установить все обстоятельства происшествия, следователям нужна помощь очевидцев. Тех, кто наблюдал это ДТП, просят обратиться в оперативно-дежурную службу СК по Витебской области по номеру +375 (33) 399-80-44 (круглосуточно).

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