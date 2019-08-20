2019-08-20T10:46:04+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Столинском районе пятилетние двойняшки отравились таблетками

Дети вытащили их из мусора
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Дети нашли таблетки в мусоре. Фото: Госкомитет судэкспертиз по Брестской области.Дети нашли таблетки в мусоре. Фото: Госкомитет судэкспертиз по Брестской области.
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До таблеток добрались дети из деревни Городец Столинского района. Их старший 23-летний брат делал уборку в доме покойного деда, дети тем временем играли во дворе. Пока взрослые не обращали на них внимания, двойняшки решили проверить, что лежит в пакетах с мусором, которые вынесли из дома.

- Среди старого ненужного барахла ревизоры нашли дедушкины таблетки, которые мгновенно попали в рот двойняшек. Спустя некоторое время дети почувствовали недомогание и отправились домой к маме, которая тотчас же заметила неладное. Расспросив детей, женщина узнала, что малыши нашли лекарственные препараты и их употребили. После чего вызвала «скорую», - комментирует официальный представитель УВД по Брестской области Наталья Сахарчук.

Детей забрали в реанимацию Столинской районной больницы. Сейчас они в порядке, их жизни ничего не угрожает. Правоохранители по этому факту проводят проверку.

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