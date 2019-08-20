2019-08-20T11:27:07+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Толочинском районе из-за шалости 6-летнего мальчика с огнем сгорел гараж с автомобилем

Никто не пострадал
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Пожар стал следствием того, что ребенок остался без присмотра. Фото: МЧСПожар стал следствием того, что ребенок остался без присмотра. Фото: МЧС
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Вызов на пожар в деревню Конопельчицы Толочинского района МЧС получили 19 августа после 10 утра. Открытым пламенем горел гараж и рядом стоящий автомобиль.

Спасатели потушили пожар, никто не пострадал. Автомобиль получил значительные повреждения, в гараже испорчена кровля и закопчены стены.

Хозяину дома про ЧП рассказали соседи. Сам мужчина в это время был на работе.

Как оказалось, к пожару привели шалости со спичками шестилетнего соседского мальчика. Его родители были на работе, ребенок находился под опекой бабушки.

- МЧС напоминает: во избежание чрезвычайных ситуаций, не оставляйте детей без присмотра, обеспечьте контроль за их времяпровождением., - комментируют в Витебском областном управлении МЧС.

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