2019-08-20T11:56:53+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Ганцевичском районе пропавшего 70-летнего пенсионера нашли в лесу спустя 7 суток

Он потерялся, когда ушел за грибами
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
Житель Ганцевичского района неделю выживал в лесу - и это у него получилось!Житель Ганцевичского района неделю выживал в лесу - и это у него получилось!
Изменить размер текста:

В розыск был объявлен 70-летний житель деревни Люсино Иван Занько. Мужчина 13 августа около 8 утра ушел в лес за грибами - и домой не вернулся.

Нашли его только утром 20 августа. Мужчина провел в лесу 7 суток - и выжил! Несмотря на ослабленное инсультом здоровье.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел» помогают эвакуировать пенсионера из леса.

Ивана Занько рады были найти живым спустя 7 суток после пропажи.

Ивана Занько рады были найти живым спустя 7 суток после пропажи.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Россиянин с Дальнего Востока хотел попасть в зону отчуждения, но попал к белорусским пограничникам
В Толочинском районе из-за шалости 6-летнего мальчика с огнем сгорел гараж с автомобилем
В Столинском районе пятилетние двойняшки отравились таблетками
На Минском заводе железобетонных изделий разлилась ртуть
В Витебске девушка выпала из маршрутки
Гроза оставила без света дома в Минской и Брестской областях
В Калинковичском районе водитель сбил велосипедиста и скрылся с места аварии
62-летний художник из Кобрина зарабатывал подделкой документов
В Городокском районе семья несколько дней ела один гриб
У МАЗа на ходу отлетело колесо, и женщина на KIA, уходя от лобового удара, выехала в кювет
Погода в Беларуси на 20 августа: грозы, сильный ветер, но все еще тепло
В Дубровенском районе Mazda на М1 насмерть сбила пешехода
За разбитую ногой камеру фотофиксации минчанин заплатит 4300 рублей
В Россонском районе женщина написала заявление в милицию на медведя, который сломал в саду грушу
19-летний рецидивист обчистил церковь в Минске и отнес украденное в ломбард
«Как из фильма ужасов!» Тарантул из соломы пугает всех в Клецком районе (фото)
В Витебске подростки украли 170 пачек мороженого
«Минирования» в Минске продолжаются. В Dana Moll, Galleria и Galileo людей не пускают
Пьяный гомельчанин угрожал прохожим пневматикой
В монастыре в Жировичах нашли гранату