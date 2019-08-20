В Ганцевичском районе пропавшего 70-летнего пенсионера нашли в лесу спустя 7 суток

Житель Ганцевичского района неделю выживал в лесу - и это у него получилось!

Он потерялся, когда ушел за грибами

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В розыск был объявлен 70-летний житель деревни Люсино Иван Занько. Мужчина 13 августа около 8 утра ушел в лес за грибами - и домой не вернулся.

Нашли его только утром 20 августа. Мужчина провел в лесу 7 суток - и выжил! Несмотря на ослабленное инсультом здоровье.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел» помогают эвакуировать пенсионера из леса.