2019-08-20T12:24:44+03:00
Общество
КП Беларусь

Россиянин с Дальнего Востока шел в зону отчуждения, но попал к белорусским пограничникам

Его депортировали из Беларуси
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Экипировка для путешествия по зоне отчуждения россиянину не пригодилась. Фото: gpk.gov.byЭкипировка для путешествия по зоне отчуждения россиянину не пригодилась. Фото: gpk.gov.by
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Туриста-экстремала пограничники задержали 17 августа в Полесском радиационно-экологическом заповеднике в Наровлянском районе. Мужчина в специфической экипировке двигался в сторону белорусско-украинской границы.

С собой у него были палатка и спальный мешок, теплая одежда, компас, два телефона, котелок с продуктами, веревка и пила.

- Задержанным оказался 25-летний житель Хабаровского края. Он пояснил, что направлялся за острыми ощущениями в украинский город Припять в зону отчуждения Чернобыльской АЭС, - комментируют в Госпогранкомитете.

До цели он не дошел. Его экстрим-тур закончился депортацией из Беларуси за попытку незаконного пересечения границы и нарушение пограничного режима. Въезд в нашу страну россиянину запретили на 2 года.

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