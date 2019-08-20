Трактор не уступил дорогу патрульной машине ГАИ в Столинском районе

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ДТП произошло в деревне Маньковичи Столинского района. По предварительной информации, 55-летний водитель трактора МТЗ, выполняя левый поворот с улицы Ленина, не предоставил преимущество патрульной машине ГАИ, которая двигалась навстречу.

Автомобили столкнулись. Водители не пострадали, но двух пассажиров милицейского ВАЗа забрали в больницу с травмами.

- Наряд ГАИ осуществлял надзор за дорожным движением без использования проблесковых маячков, - комментируют в пресс-службе УВД Брестской области.

В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа.